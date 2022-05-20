МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance принял решении продать свой российский бизнес и прекратить коммерческую деятельность в РФ, говорится в пресс-релизе компании. ФАС одобрила покупку "Лукойлом" российской "дочки" Shell

"Страховая группа Zurich договорилась о продаже своего бизнеса в России одиннадцати членам команды подразделения. Бизнес будет работать под другим брендом, а Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России", — говорится в сообщении.

Также, согласно релизу, продажа российского подразделения позволит новым владельцам сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка.

Zurich Insurance — швейцарская страховая компания со штатом в 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, её деятельность охватывает более 210 стран и территорий.