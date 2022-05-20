МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Страховщики до конца года могут не раскрывать в интернете сведения об агентах – кредитных организациях, говорится в сообщении Банка России. Центробанк отменяет запрет для физлиц на короткие продажи на бирже

"Совет директоров Банка России 20 мая 2022 года принял решение: …что страховщики вправе до 31.12.2022 не раскрывать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о страховых агентах, являющихся кредитными организациями, содержащиеся в реестре страховых агентов и страховых брокеров…", — говорится в сообщении.

Страховщики РФ должны раскрывать информацию о своих агентах и страховых брокерах, с которыми они работают, согласно закону об организации страхового дела. Как правило, когда заёмщик покупает в банке кредитную страховку, банк выступает страховым агентом по такому договору, поэтому страховщик должен и его указать в своём реестре страховых агентов и брокеров.