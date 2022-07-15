МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Заемщикам в России для страхования ипотечного жилья выгоднее будет самостоятельно выбрать страховую компанию вместо той, что предложит банк, заявила РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Квартирный голод: какой будет "новая ипотека"

"Практика показывает, что предложения сторонних страховщиков чаще выгоднее тех, что предлагают в кредитной организации при оформлении ипотеки", — сказала эксперт. Кроме того, она уточнила, что гражданам, которые собираются страховать ипотечное жилье, нужно помнить о так называемом "периоде охлаждения" на добровольные виды страхования. "В течение 14 дней (минимальный порог, который может быть увеличен страховой компанией) можно изменить свое решение по выбору страховой компании без финансовых потерь", — пояснила она.

Кроме того, платить по страховке придется меньше при небольшом ипотечном долге. "Частичные досрочные погашения, использование материнского капитала позволят уменьшить расходы на страхование", — добавила эксперт.

Договор страхования при этом лучше заключать на один год, чтобы иметь свободу выбора страховой компании на будущий год. По словам Дайнеко, если договор страхования уже заключен на весь период ипотеки без договорных условий об автоматическом расторжении из-за неуплаты страховой премии, его можно расторгнуть, предоставив в банк на новый страховой период полис другой страховой компании.

Эксперт обратила внимание, что, если в договоре страхования нет условий об автоматическом расторжении договора из-за неуплаты страховой премии, а после оформления новой страховки в другой компании такой договор не расторгнуть, прежняя страховая компания может взыскать неуплаченные страховые премии через суд.

Также Дайнеко порекомендовала оформлять заранее новый полис (на очередной год страхования) — до окончания текущего периода страхования, чтобы успеть направить в банк новый полис и платежный документ о его оплате, иначе кредитная организация может поднять процентную ставку по ипотеке.