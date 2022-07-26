МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Потеря багажа на территории проживания и покупка страховки во время поездки могут не попадать под выплаты страховой компании, поэтому потребителю необходимо обращать внимание на все условия договора, рассказала РИА руководитель АНО "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" Ольга Крайнова. В Британии разрешили попавшим под санкции россиянам выплачивать страховку

"В Службу финансового уполномоченного поступают обращения потребителей финансовых услуг по спорам со страховыми организациями, связанным с выплатой страховки в отношении багажа. Практика рассмотрения таких обращений выявила нюансы, о которых стоит знать клиенту страховой организации при заключении договора страхования", — сказала она.

Зачастую программы страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, в том числе содержат условия о страховом покрытии за пределами места жительства потребителя, отметила Крайнова. В частности, согласно некоторым условиям страхования, территорией страхования в частности признается территория Российской Федерации за переделами 100-километровой зоны от административной границы населенного пункта, являющегося для застрахованного лица постоянным местом жительства.

Она привела такой пример: потребитель проживает в городе Санкт-Петербург и по прилету из поездки в аэропорт Пулково он зафиксировал факт утери багажа. По условиям страхования такой случай не будет считаться страховым, поскольку указанные события наступили в границах населенного пункта, являющегося для застрахованного лица постоянным местом жительства, то есть за пределами территории страхования.

Другой пример, связанный с территорией страхования, заключается в том, что по большинству условий страхования поездкой считается выезд застрахованного лица за переделы постоянного места жительства. "В таком случае если потребитель проживает в городе Рязань, а полис страхования приобретен в одном из аэропортов города Москвы, то по условиям страхования будет считаться, что полис страхования приобретен уже в поездке и наступившие события в данной поездке по такому полису не будут признаны страховыми", — отметила руководитель службы.

Кроме того, потребителю стоит посмотреть на лимиты обязательств страховщика по отдельным предметам багажа, которые в том числе содержатся в правилах страхования. "Также стоит обратить внимание на предметы багажа, подпадающие под исключение из страхового покрытия, например, наличные деньги в российской и иностранной валюте, банковские карты, изделия из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, меховые изделия", — добавила Крайнова.