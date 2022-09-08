МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк России предлагает повысить страховую защиту по срочным вкладам, это будет работать на удлинение пассивов российских банков, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Конечно же, нужно удлинение пассивов наших банков: мы долго обсуждаем срочные вклады и так далее. Есть предложение по срочным вкладам сделать повышенную страховую защиту, чтобы это людям было интересно. И мне кажется, что эти вещи нужно сейчас предпринимать", — отметила она, выступая на Московском финансовом форуме.
В настоящее время все вклады населения (в том числе валютные вклады) в банках-участниках системы страхования вкладов, в пределах 1,4 миллиона рублей застрахованы АСВ.