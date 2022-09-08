МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк России предлагает повысить страховую защиту по срочным вкладам, это будет работать на удлинение пассивов российских банков, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России обсуждает создание фонда компенсации для инвесторов

"Конечно же, нужно удлинение пассивов наших банков: мы долго обсуждаем срочные вклады и так далее. Есть предложение по срочным вкладам сделать повышенную страховую защиту, чтобы это людям было интересно. И мне кажется, что эти вещи нужно сейчас предпринимать", — отметила она, выступая на Московском финансовом форуме.

В настоящее время все вклады населения (в том числе валютные вклады) в банках-участниках системы страхования вкладов, в пределах 1,4 миллиона рублей застрахованы АСВ.