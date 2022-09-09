МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Сборы российских страховщиков по ОСАГО в первом полугодии выросли на 8% относительно показателя годом ранее, до 118 миллиардов рублей, говорится в сообщении РСА со ссылкой на данные ЦБ. В ЦБ назвали главный риск при отключении от глобального финансового рынка

"По данным Банка России, сборы страховщиков по ОСАГО в первом полугодии 2022 года составили 118 миллиардов рублей, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (109,5 миллиарда рублей)", — отмечается в сообщении.

Совокупные страховые выплаты, по данным ЦБ, за первое полугодие составили 80,6 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 17%, сообщает РСА.

В первом полугодии 2022 года страховщики урегулировали 1,144 миллиона убытков по ОСАГО против 1,071 миллиона годом ранее (рост составил 6,8%). При этом средняя выплата увеличилась с 64 205 рублей в первом полугодии 2021 года до 70 445 рублей в первом полугодии 2022 года, отмечается в сообщении.

"Новые справочники запчастей, которые учитывают резко изменившуюся ситуацию с ценами на запчасти, действовали лишь 10 дней первого полугодия — с 20 июня, и, однако, внесли заметный вклад в рост убыточности ОСАГО в целом по полугодию", — прокомментировал данные статистики исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

"Мы это видим и по выросшей средней выплате. При этом количество урегулированных убытков по итогам полугодия существенно увеличилось, что говорит о способности страховщиков оперативно справляться со сложностями при урегулировании, связанными с нехваткой запчастей", — добавил он.