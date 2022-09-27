МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 40 тысяч рублей лимита по отдельным договорам страхования, заключаемым без идентификации клиента. Госдума освободила мобилизованных россиян от пеней по ЖКХ

Документ, внесенный депутатом Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, разработан в целях совершенствования процедур идентификации в рамках закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ).

Законопроект увеличивает до 40 тысяч с 15 тысяч рублей минимальную сумму операций, не требующих идентификации, по договорам страхования, подпадающим под действие закона 115-ФЗ. Исключением являются отдельные виды договоров страхования жизни — для них минимальная сумма операций в 15 тысяч рублей сохраняется.

При этом допускается упрощенная идентификация в отношении ряда договоров страхования жизни и пенсионного страхования при условии, что сумма страховых премий не превышает 40 тысяч рублей. Это, в частности, касается договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, а также с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. Сейчас для таких договоров упрощенная идентификация клиента-физлица не допускается вне зависимости от суммы договора страхования, что ограничивает возможности продажи страховых продуктов онлайн.

Кроме того, законопроект разрешает проведение идентификации выгодоприобретателя по договору страхования в пользу третьего лица в момент выплаты ему страхового возмещения, а также расширяет объем информации, предоставляемой по запросу Росфинмониторинга. Правительство по согласованию с Банком России определит порядок направления таких запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также установит порядок ответов на них.