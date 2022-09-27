Госдума приняла в первом чтении проект об увеличении лимита страхования без идентификации
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 40 тысяч рублей лимита по отдельным договорам страхования, заключаемым без идентификации клиента.
Документ, внесенный депутатом Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, разработан в целях совершенствования процедур идентификации в рамках закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ).
Законопроект увеличивает до 40 тысяч с 15 тысяч рублей минимальную сумму операций, не требующих идентификации, по договорам страхования, подпадающим под действие закона 115-ФЗ. Исключением являются отдельные виды договоров страхования жизни — для них минимальная сумма операций в 15 тысяч рублей сохраняется.
При этом допускается упрощенная идентификация в отношении ряда договоров страхования жизни и пенсионного страхования при условии, что сумма страховых премий не превышает 40 тысяч рублей. Это, в частности, касается договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, а также с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. Сейчас для таких договоров упрощенная идентификация клиента-физлица не допускается вне зависимости от суммы договора страхования, что ограничивает возможности продажи страховых продуктов онлайн.
Кроме того, законопроект разрешает проведение идентификации выгодоприобретателя по договору страхования в пользу третьего лица в момент выплаты ему страхового возмещения, а также расширяет объем информации, предоставляемой по запросу Росфинмониторинга. Правительство по согласованию с Банком России определит порядок направления таких запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также установит порядок ответов на них.
https://1prime.ru/insurance/20220927/838266931.html