МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Более половины страховщиков в РФ ожидают снижение сборов по итогам года на 5-10%, при отсутствии новых экономических шоков возможно частичное восстановление страхового рынка во втором полугодии 2022 года, говорится в исследовании агентства "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости. Страховщики сообщили о росте выплат по ОСАГО в июле

"Участники рынка разошлись во мнениях относительно прогноза по динамике страховой отрасли по итогам текущего года. 60% опрошенных страховых компаний ожидают сокращения рынка на 5–10%, 14% – падения на 10% и более, 6% – снижения в диапазоне от 0 до 5%. И только 20% респондентов прогнозируют рост страхового рынка по итогам текущего года. 78% принявших участие в опросе считают, что рынок страхования жизни покажет отрицательную динамику", — следует из данных опроса, проведенного в августе.

Также, по данным опроса, 93% компаний ожидают увидеть прирост премий в сегменте ОСАГО, 82% – по ДМС. По мнению 54% респондентов, сегмент страхования прочего имущества юридических лиц сократится, на взгляд 46% – вырастет. Увеличения объемов премий по страхованию прочего имущества граждан ожидают 54% опрошенных, 79% респондентов считают, что по итогам 2022 года сегмент страхования автокаско покажет отрицательную динамику, 81% участников опроса полагают, что снижение премий также ожидается по страхованию от несчастных случаев и болезней.

"В случае отсутствия новых экономических шоков мы ожидаем частичного восстановления страхового рынка во втором полугодии 2022 года… По итогам 2022 года страховой рынок соберет порядка 1,8 триллиона рублей премии, что будет примерно на уровне 2021 года", — говорят в "Эксперт РА".

По мнению агентства, возвращение банковских ставок к однозначным уровням и рост доступности кредитования будут способствовать увеличению объемов премий по видам, связанным с кредитованием. Тем не менее из-за провала в первом полугодии сегмент страхования от несчастных случаев и болезней по итогам 2022 года соберет 210 миллиардов рублей премии, что на 20% меньше результата 2021.

"Поддержку рынку страхования жизни окажут снизившиеся банковские ставки и адаптация страховщиков к продажам НСЖ вместо ИСЖ, с которым возникли сложности в результате ограничения доступа к ряду финансовых инструментов. В то же время страхованию жизни по итогам 2022-го вероятнее всего не удастся достичь значений предыдущего года – объем собранных премий составит порядка 500 миллиардов рублей (минус 4–6%)", — считают там же.