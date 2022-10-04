"СберСтрахование жизни" в сентябре увеличило выплаты клиентам на 0,8% в годовом выражении
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Компания "СберСтрахование жизни" в сентябре осуществила 11 тысяч выплат по страховым случаям, их сумма выросла на 0,8% в годовом выражении – до 1,5 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза компании и комментария пресс-службы для РИА Новости.
"В сентябре 2022 года "СберСтрахование жизни" осуществила 11 тысяч выплат по страховым случаям на сумму 1,5 миллиарда рублей. Крупнейшая выплата за месяц — 29,6 миллиона рублей — произведена в Москве по программе накопительного страхования жизни", — говорится в пресс-релизе.
Годом ранее компания произвела 9,6 тысячи выплат на сумму 1,488 миллиарда рублей. "Рост объема выплат по страховым случаям в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года связан с увеличением клиентской базы "СберСтрахования жизни", — прокомментировали в пресс-службе.
В августе текущего года компания осуществила по страховым случаям 14 тысяч выплат на 1,7 миллиарда рублей.
Как сказано в пресс-релизе, в сентябре за страховыми выплатами чаще всего обращались жители Московского региона (8,3%), Иркутской области (3,8%), Краснодарского края (3,15%) и Ростовской области (3,11%).
Больше всего выплат в денежном выражении произведено в Московском регионе (17,6%), Краснодарском крае (3,64%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (3,3%), Самарской (3,14%) и Иркутской областях (3%).
https://1prime.ru/insurance/20221004/838357045.html