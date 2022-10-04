МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Компания "СберСтрахование жизни" в сентябре осуществила 11 тысяч выплат по страховым случаям, их сумма выросла на 0,8% в годовом выражении – до 1,5 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза компании и комментария пресс-службы для РИА Новости. Путин снизил взносы на пенсионное страхование на Курилах

"В сентябре 2022 года "СберСтрахование жизни" осуществила 11 тысяч выплат по страховым случаям на сумму 1,5 миллиарда рублей. Крупнейшая выплата за месяц — 29,6 миллиона рублей — произведена в Москве по программе накопительного страхования жизни", — говорится в пресс-релизе.

Годом ранее компания произвела 9,6 тысячи выплат на сумму 1,488 миллиарда рублей. "Рост объема выплат по страховым случаям в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года связан с увеличением клиентской базы "СберСтрахования жизни", — прокомментировали в пресс-службе.

В августе текущего года компания осуществила по страховым случаям 14 тысяч выплат на 1,7 миллиарда рублей.

Как сказано в пресс-релизе, в сентябре за страховыми выплатами чаще всего обращались жители Московского региона (8,3%), Иркутской области (3,8%), Краснодарского края (3,15%) и Ростовской области (3,11%).

Больше всего выплат в денежном выражении произведено в Московском регионе (17,6%), Краснодарском крае (3,64%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (3,3%), Самарской (3,14%) и Иркутской областях (3%).