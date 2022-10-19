МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия — За правду"), член комитета Николай Цед ("Единая Россия") и сенаторы Николай Журавлев и Анатолий Артамонов внесли в Госдуму законопроект о введении нового на российском рынке вида страхования с инвестиционной составляющей — долевого страхования жизни (ДСЖ), следует из базы данных нижней палаты парламента. Комитет Госдумы поддержал проект о пособии для разных категорий безработных

Этот вид страхования — аналог распространенного на зарубежных страховых рынках долевого страхования жизни (unit-linked). Он включает одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен такой договор страхования, и возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи и получения инвестиционного дохода в зависимости от их рыночной стоимости.

"Введение на российском страховом рынке ДСЖ позволит развить сегмент добровольного страхования жизни и классифицировать виды добровольного страхования жизни таким образом, что будет обеспечиваться удовлетворение потребностей различных категорий потребителей страховых услуг в зависимости от целей инвестирования и организации страховой защиты, ожидаемого инвестиционного дохода, а также готовности нести сопутствующие риски", — указывается в пояснительной записке.

Для осуществления ДСЖ страховщику — помимо лицензии на осуществление добровольного страхования жизни — потребуется получить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФ. В то же время допускается возможность осуществления данного вида страхования без получения дополнительных лицензий при передаче страховщиком средств в доверительное управление управляющей компании. ГД одобрила передачу таможенного конфиската благотворительным организациям

В рамках договора ДСЖ страхователь будет вправе самостоятельно выбирать паи, в которые страховщик будет инвестировать полученные средства, и формировать инвестиционный портфель, менять структуру портфеля, давая соответствующие распоряжения страховщику. Однако при этом инвестиционный риск будет нести сам страхователь, а не страховщик, как это предусмотрено по договору инвестиционного страхования жизни, подчеркивают разработчики.

Размер страховой выплаты (страховой суммы) или выкупной суммы по договору ДСЖ преимущественно будет зависеть от рыночной стоимости приобретенных паев. На договор ДСЖ будут распространяться преимущества, действующие в отношении договоров добровольного страхования жизни в части особого порядка наследования, налоговых льгот (получение социального налогового вычета, освобождение от НДФЛ).