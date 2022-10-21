МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Размер взноса на социальное страхование от несчастных случаев для организаций со специальным налоговым режимом в 2023 году вырастет до 2217 рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. В Минтруде рассказали о тарифах на соцстрахование от несчастных случаев

"Проектом постановления определяется фиксированный размер взносов на социальное страхование от несчастных случаев на производстве для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения", — говорится в сообщении.

Согласно нему, размер взносов в 2023 году составит 2217 рублей в год.

В Минтруде напомнили, что размер взносов устанавливается ежегодно. Сумма, которую должен внести работодатель, корректируется с учетом темпов роста средней заработной платы. В 2022 году размер взносов составлял 2040 рублей за год.