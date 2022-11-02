АНКАРА, 2 окт — ПРАЙМ. Страховые компании не предоставляют новые страховки для грузов с Украины после решения РФ о приостановке участия в зерновой сделке, пишет газета Dünya со ссылкой на представителей отрасли. СМИ рассказали о судах, вышедших до решения России по "зерновой сделке"

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

"Страховые компании не предоставляют страхование новых грузов для поставок с Украины в рамках соглашения о зерновом коридоре после выхода России из зерновой сделки. Хотя поставки с Украины продолжались несмотря на заявление России в субботу о приостановке участия в сделке, страховщики испытывают трудности в связи с изменением рисковой среды и возросшей неопределенностью, сообщили представители отрасли", — пишет издание.

По его данным, банки требуют от судов, заходящих в три порта, на которые распространяется соглашение, иметь ряд страховых полисов, включая страхование судов на случай войны и страхование грузов на случай войны. Эти страховки обновляются каждую неделю.

"Три представителя отрасли сообщили, что базовая ставка по военному страхованию судов, которая в понедельник составляла 1% от стоимости судна, вчера выросла до 1,5%, и что в настоящее время маловероятно, что будет осуществляться новое страхование", — указывает Dünya.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.