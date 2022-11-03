ЕРЕВАН, 3 ноя — ПРАЙМ. Армения собирается вложить около 430 миллионов рублей в Евразийскую перестраховочную компанию (ЕПК), сообщил в четверг министр экономики страны Ваган Керобян. Ереван одобрил соглашение о движении по евразийским транспортным коридорам

"Наш вклад в Евразийскую перестраховочную компанию должен быть порядка 430 миллионов рублей", — сказал Керобян, представляя в парламенте проект госбюджета на 2023 год. По его словам, доля Армении в этой структуре составит 3%.

В августе армянское правительство одобрило подписание соглашения о создании ЕПК — международной финансовой организации, которая поможет нарастить возможности для взаимной торговли между странами ЕАЭС.

ЕПК может быть образована в статусе международной финансовой организации, капитал которой будет сформирован за счет имущественных взносов государств-членов, а также международных финансовых институтов. Уставный капитал ЕПК может составить 200 миллионов долларов, потенциальная емкость – до 2 миллиардов долларов. Как отмечал премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ЕПК окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев считает, что создание наднациональной перестраховочной организации позволит существенно нарастить возможности для взаимной торговли, а также внешней торговли кооперационной продукцией за счет увеличения страховой емкости и лучшего управления рисками на всем пространстве ЕАЭС.

Согласно экспертной оценке, появление дополнительной страховой емкости в размере 2 миллиардов долларов потенциально может привести к увеличению объема взаимной торговли внутри ЕАЭС на сумму более 6 миллиардов долларов.