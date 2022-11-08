МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Автоматизированная информационная система по ОСАГО, запущенная Российским союзом страховщиков, обрабатывает 3 миллиарда транзакций в год, или 8,8 миллиона запросов в сутки, рассказал на конференции "Барьер-2022. Противодействие страховому мошенничеству" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. ЦБ разработал требования для добровольного страхования бытовой техники

В июне 2020 года РСА запустил новую автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО. Она позволяет централизованно собирать, хранить и обрабатывать информацию по обязательному автострахованию и гарантировать автовладельцам качество страховых данных, а ЦБ как регулятору — видеть полную статистику убыточности по направлению ОСАГО. Предполагается, что в будущем АИС ОСАГО станет основой для сбора данных по всем видам страхования.

"Пять лет как уже реализуется информационная система электронного полиса, но, по сути, новая информационная система АИС 2.0, которую начали делать последние три года, стала глобальной системой, которая позволяет страховым компаниям и Российскому союзу автостраховщиков решать очень много сложных, важных задач. Система очень тяжелая… на сегодняшний момент АИС ОСАГО обрабатывает 3 миллиарда транзакций в год", — сказал Уфимцев.

"Количество запросов гигантское: наша система в сутки обрабатывает 8,8 миллиона запросов, из них на проверку запросов КБМ (коэффициент бонус-малус – ред.) – 1,8 миллиона с разных каналов, через компании, сервисы… Это сильно нагружает систему. Нам приходится бороться с тем, чтобы запросы эти были правильными", — добавил он. Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО

По словам Уфимцева, часть нагрузки приходится на мошеннические запросы — фрод (для обогащения баз данных мошенников) и DDoS. Для защиты каждого сервиса сайта применяются и разрабатываются методы, которые можно разделить на два направления: во-первых, часть выдаваемых персональных данных скрывается (например, ФИО "Сидоров Иван Петрович" заменяется на "С*** И*** П***"), а во-вторых применяются программные средства для снижения нагрузки на инфраструктуру.

Он отметил, что важная часть системы — работа с КБМ. В частности, большое значение играет так называемая "мастер-запись", которая позволила объединить в базе одних и тех же водителей, записанных, например, в силу небольших ошибок, немного по-разному. Это позволило во многом решить проблему различных КБМ у одного и того же водителя, возникавшей в силу ошибок в данных.

"По количеству обрабатываемых транзакций система АИС ОСАГО находится на одном уровне с крупнейшими системами страны. Она позволяет страховщикам эффективно бороться с мошенничеством и справляется с различными попытками фрода и DDoS-атак. В дальнейшем страховые союзы планируют развивать сервисы, которые позволят страховщикам еще эффективнее бороться со страховым мошенничеством", — заключил Уфимцев.