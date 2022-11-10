Чистая прибыль Allianz выросла в третьем квартале составила 2,464 миллиарда евро
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Немецкая страховая компания Allianz в среду объявила о более существенном, чем ожидалось, росте чистой прибыли за 3-й квартал — на 17%. Этому способствовал успех ее подразделения по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев. Компания также улучшила прогноз на весь год.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в 3-м квартале составила 2,464 млрд евро по сравнению с 2,111 млрд евро в аналогичный период 2021 года. Показатель превзошел консенсус-прогноз, равный 2,320 млрд евро.
Allianz пытается вернуться к привычной деятельности после того, как ее американское подразделение по управлению фондами оказалось втянутым в дело о мошенничестве, в результате которого в мае было заключено мировое соглашение на сумму 6 млрд долларов.
Это дело бросило тень на Allianz, одну из самых дорогих компаний Германии. Она также является одним из крупнейших в мире инвестменеджеров через гиганта облигаций Pimco и его компанию Allianz Global Investors, которая и управляла фондами, оказавшимися в центре расследования.
Немецкий орган финансового надзора BaFin призвал Allianz улучшить внутренний контроль.
Гендиректор Оливер Бете заявил, что квартальные результаты подтверждают устойчивость компании "на фоне драматичной геополитической и рыночной обстановки".
Выручка подразделения по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев в 3-м квартале выросла на 14%, компенсируя снижение в подразделениях по страхованию жизни и здоровья, а также по управлению активами.
Allianz улучшила прогноз и теперь полагает, что операционная прибыль в 2022 году будет находиться в верхней половине ранее заявленного диапазона 12,4-14,4 млрд евро.
Отдельно компания объявила о программе выкупа акций на сумму 1 млрд евро, которая стартует в середине ноября и завершится до конца следующего года.
https://1prime.ru/insurance/20221110/838770404.html