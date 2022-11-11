МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Запроса у российских страховщиков на создание перестраховщика, альтернативного Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), пока нет, как нет и ресурсов, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на форуме Finopolis. В ЦБ заявили о необходимости поддержки технологии смарт-контрактов

В опубликованном в августе документе регулятора "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях" сообщалось, что Банк России готов содействовать в создании коммерческими участниками конкурентного перестраховщика. Санкционные ограничения привели к закрытию для российских страховщиков перестраховочных рынков недружественных государств и дефициту доступной перестраховочной емкости, что увеличило роль РНПК. В августе Всероссийский союз страховщиков подсчитывал, что стартовый капитал нового коммерческого российского перестраховщика должен составлять не менее 70 миллиардов рублей.

"Мы не чувствуем какой-то проблемы, сейчас, нам кажется, РНПК выполнил свою миссию в "пожарном режиме" и сейчас в плановом продолжает предоставлять покрытие везде, где это возможно. Другой вопрос, что если когда-то какой-то страховщик хотел бы получить большее покрытие, которое раньше не перестраховывалось – здесь ведутся дискуссии. Но говорить о том, что есть какие-то проблемы с доступностью перестрахования… Мы не видим такого совсем", — сказал Габуния.

"Что касается альтернативы РНПК, действительно, этот вариант обсуждался с рынком. Сейчас пришли к выводу, что пока на это ресурсов нет у рынка и запроса тоже, что подтверждает тезис о том, что проблемы работы с РНПК у рынка нет", — подытожил он.