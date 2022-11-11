МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разрабатывает на ближайшие 3-5 лет стратегию развития страховой отрасли в рамках саморегулируемой организации, рассказал журналистам вице-президент ВСС, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на форуме Finopolis. ЦБ: в России нет запроса на создание альтернативного РНПК перестраховщика

"Стратегия у союза и была на три года, и сейчас новая подготовлена, она будет… Стратегия точно должна быть, единственное, отличие от предыдущей, мы постараемся сделать в рамках именно ВСС, а не всей страховой отрасли, чтобы появилось несколько базовых стратегических задач на ближайшие три-пять лет, которые необходимо реализовать и которые будут являться мегаважными", — сказал он.

По его словам, будет выделен по каждому из направлений деятельности союза перечень стратегических задач, например, по медицинскому страхованию, в первую очередь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), которое в настоящий момент является базовым драйвером для организаций, к нему будут привязываться задачи по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Также в стратегии будут задачи по страхованию жизни, моторному страхованию, развитию новых видов страхования, цифровизации страховой отрасли.

Кроме того, Уфимцев допустил возможность объединения страховых союзов – ВСС, а также еще двух страховых саморегулируемых организаций — Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) в "союз союзов" под эгидой ВСС. Он отметил, что раньше объединить не удалось, так как страховое сообщество пыталось это сделать через юридические аспекты, что было неправильным.

"На следующий год стратегическая задача большая – сделать один де-факто "союз союзов", — добавил он.