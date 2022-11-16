МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сборы страховщиков жизни за январь-сентябрь снизились на 5,5% относительно аналогичного показателя годом ранее, до 379,2 миллиарда рублей, при этом выплаты выросли на 16,7%, до 250,6 миллиарда, говорится в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Средняя выплата по ОСАГО выросла по итогам января-сентября

"По итогам (первых — ред.) девяти месяцев 2022 года суммарные премии страховщиков жизни сократились по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 5,5%, с 401,2 миллиарда рублей до 379,2 миллиарда рублей. Суммарные выплаты… выросли на 16,7%, c 214,8 миллиарда рублей до 250,6 миллиарда рублей", — указывается в сообщении.

"На наш взгляд, это очень хороший результат. Если помните, по итогам первого квартала падение составляло 10%, по итогам второго квартала падение составляло 7%, и вот мы вышли уже на 5%. Мы видим, что рынок адаптируется к новым экономическим реалиям", — прокомментировал данные о премиях на встрече с журналистами вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

По подсчетам ВСС, рост премий показало только накопительное страхование жизни (НСЖ): сразу на 61,9% — до 179,8 миллиарда рублей. Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) сократились на 45,4%, до 86,4 миллиарда рублей. При этом выплаты по НСЖ выросли более чем в два раза — с 29,1 миллиарда до 59 миллиарда рублей. Выплаты по ИСЖ несущественно выросли — на 0,4%: за рассматриваемый период было выплачено 162,8 миллиарда рублей, также подсчитали в ВСС.

Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков сократились на 16,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 86,4 миллиарда рублей. По прочим видам страхования совокупные премии снизились на 6,1% — до 26,5 миллиарда. Уровень концентрации рынка по премиям немного вырос: на десятку крупнейших страховщиков жизни пришлось 90,2% всех сборов, тогда как годом ранее на них приходилось 88% рынка, говорится в сообщении ВСС.

Страховые регуляторные резервы страховщиков жизни по состоянию на 30 сентября составили 1,391 триллиона рублей, продемонстрировав снижение на 3,9% (годом ранее они составляли 1,448 триллиона), указывается там же.