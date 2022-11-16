МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Объем премий компании "СберСтрахование жизни" за январь-сентябрь вырос на 3%, до 115,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении страховщика. Сборы страховщиков жизни в России снизились за январь-сентябрь

"В январе-сентябре 2022 года "СберСтрахование жизни" собрала 115,6 миллиарда рублей премии (по данным ОСБУ). Это на 3% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. Лидером продаж стал сегмент накопительного страхования жизни (НСЖ): сборы в нем составили 75 миллиардов рублей — 65% от общего объема. Клиенты заключили 1,2 миллиона новых договоров страхования, а общее количество действующих договоров превысило 5 миллионов", — уточняется в сообщении.

За первые девять месяцев года компания урегулировала почти 500 тысяч страховых случаев — в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выплаты компании практически удвоились: клиенты получили 109 миллиардов рублей (год назад — 55 миллиардов рублей). Такая динамика обусловлена ростом числа клиентов и завершившихся договоров накопительного и инвестиционного страхования жизни, отмечается там же.

"Если мы посмотрим на цифры девяти месяцев, то мы растем на 3%. По сборам и по выплатам у нас очень хорошие показатели. Количество действующих договоров уже больше пяти миллионов, в целом у нас 25 миллионов клиентов. Мы, как рынок, столкнулись с беспрецедентными событиями… Как показывают цифры, мы адаптировались, научились жить, и сейчас закладываем базу, чтобы развиваться дальше", — прокомментировал итоги девяти месяцев на встрече с журналистами управляющий директор "СберСтрахования жизни" Евгений Щекланов.