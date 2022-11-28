МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Национальный союз агростраховщиков планирует в 2023 году сосредоточиться на упрощении процедур страхования: как оформления договора, так и получения выплат, цифровизации, а также хочет запустить пилотный проект по садоводству, сказал на круглом столе по агрострахованию президент НСА Корней Биждов.

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"Первое и главное направление… — это дальнейшее упрощение процедур страхования…, где мы можем упростить по количеству документов, по периоду времени как на этапе заключения договора, так и на этапе урегулирования убытков… С января 2023 года существенно изменился порядок возмещения расходов на пересев – для аграриев это очень важно. Выплаты будут осуществляться страховой компанией, то есть осуществление затрат на пересев не позднее 30 дней после заявления аграриев", — сказал он.

"Очень важное направление — это цифровизация… По дальнейшим программам… — это все по заявкам регионов и аграриев. Риски снижения качества (например, для садоводов – ред.) – она уже готова, скоро, я надеюсь, до нового года мы обсудим точно с Банком России, Минсельхозом, Минфином полученные критические замечания, а может быть, и одобрения, и ее же будем переводить в нормативную плоскость", — отметил он.

Позже Биждов добавил, что в фокусе будут программы по страхованию урожая от повреждения дикими животными, например, сайгаками в Саратовской области; разработка индекса урожайности; страхование садоводства, так как объемы страхования этого вида в РФ очень низкие. С одной стороны, садоводы просят, чтобы им были предоставлены продукты по страхованию интенсивного садоводства, но, с другой стороны, у российских страховщиков нет уверенности в том, что даже когда страховая программа будет создана, она будет массово востребована садоводами, отметил глава НСА.

"Одна из причин в том, что страхование садов – дорогое удовольствие…, потому что рисковая составляющая очень высокая – от весенних заморозков, от летних ливней… Те, осознанные акционеры, которые вкладывают большие деньги в проекты, как правило, на страховании не экономят. А те, кто получает субсидии на инвестиционную составляющую, могут экономить на страховании. Есть проблемы правильной оценки рисков. Наша программа, мы надеемся, снимет некоторые препятствия, надеюсь, мы уже к весне ее согласуем.

Биждов также отметил, что страховщики не имеют принципиальных возражений, чтобы распространить страховые случаи на риски из-за специальной военной операции в рамках механизма страхования с господдержкой. "Принципиальных возражений мы не видим. Единственное, это потребует изменений в закон, а это, как мы понимаем, не очень быстрый путь. Тем не менее, если это будет реализовано, мы считаем возможным рассмотреть реализацию в рамках отдельной программы", — сказал он.

Ранее в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко сообщил, что аграрии Белгородской области просят Минсельхоз РФ и НСА распространить страховые случаи на риски из-за специальной военной операции в рамках механизма страхования с господдержкой.