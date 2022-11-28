МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Сборы "Росгосстраха" по сельскохозяйственному страхованию за январь-октябрь текущего года выросли на 50,8% относительно показателя годом ранее, до 885,3 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. Почти все российские регионы обеспечили страхование урожая к ноябрю

"За десять месяцев этого года сборы "Росгосстраха" на рынке сельскохозяйственного страхования увеличились на 50,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — объем начисленной страховой премии составил 885,3 миллиона рублей", — отмечается в пресс-релизе.

В растениеводстве сборы компании выросли на 15,3%; застрахованная посевная площадь увеличилась на 18,3% — до 704,6 тысячи гектаров. В сегменте страхования сельскохозяйственных животных сборы "Росгосстраха" выросли на 16,6%, при этом было застраховано 449,5 тысячи условных голов — на 39,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает страховщик.