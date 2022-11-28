МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" объявила открытый запрос предложений на услуги страхования своих сотрудников от несчастных случаев и болезней в 2023-2025 годах и готова заплатить до 11,5 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. "Росатом" в 2022 году заключил 12 контрактов на поставки урана

"Территория страхования: весь мир. Страхованию подлежат работники госкорпорации "Росатом" и организации госкорпорации "Росатом". Срок действия договора страхования: с 01.01.2023 по 31.12.2025", — говорится в материалах закупки.

Страхованию подлежат чуть более 1,3 тысячи человек. Начальная (максимальная) цена контракта, то есть страховая премия, заявлена в 11,5 миллиона рублей.

В материалах закупки указано, что руководящие сотрудники страхуются на 24 часа в сутки, в том числе в быту, остальные работники — на время исполнения трудовых (должностных) обязанностей, включая время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте работодателя. Если сотрудник находится в командировке, то страховка действует 24 часа в сутки.

Заказчик указывает ряд случаев, которые страховка не покрывает. Это ситуации, произошедшие в результате внешнего воздействия, в частности ядерный взрыв, военные действия.

Госкорпорация планирует подвести итоги тендера 15 декабря.