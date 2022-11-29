МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему планирует распространение системы страхования вкладов на средние компании, а также социально ориентированные некоммерческие организации и профсоюзы, говорится в документе "Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы". Банкиры констатируют, что россияне переключились на среднесрочные вклады

"Банк России продолжит работу по совершенствованию системы страхования вкладов в банках. Планируется реализация разработанной при участии Банка России инициативы о распространении страховой защиты на средние предприятия, социально ориентированные некоммерческие организации, профессиональные союзы, а также на адвокатов, нотариусов и иных лиц, осуществляющих профессиональную деятельность", — сказано в документе.

Также ЦБ сообщил, что в связи с запланированной модификацией оценки экономического положения банков и трансформационными процессами в экономике рассмотрит возможные подходы к настройке механизма взносов в фонд страхования вкладов для обеспечения соразмерности нагрузки на банки в зависимости от уровня принимаемых ими рисков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае прошлого года сообщила, что ЦБ и АСВ прорабатывают расширение системы страхования средств в банках на средний бизнес и организации социальной сферы со стандартной суммой 1,4 миллиона рублей. Сейчас такая страховка распространяется на вклады граждан в банках, а также средства индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и ряда некоммерческих организаций. При этом позже глава регулятора допускала повышение лимита страхования для среднего бизнеса.