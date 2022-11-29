МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России подтвердил планы создания системы гарантирования по договорам страхования жизни, которая должна обеспечить сохранность долгосрочных вложений граждан, говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов".

Страховой полис

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"В условиях поставленной задачи по структурной трансформации экономики значительно возрастет роль рынка страхования, который призван обеспечить защиту бизнеса и благосостояния людей. И в первую очередь свой вклад в развитие внутренних источников финансирования экономики должно внести страхование жизни. При этом увеличение его охвата напрямую связано с повышением уровня доверия граждан к этому инструменту инвестирования", — говорится в проекте ЦБ.

"В этих целях на рынке страхования жизни планируется создать систему гарантирования по договорам страхования жизни, которая должна обеспечить сохранность долгосрочных вложений граждан", — указывается там же.

Регулятор поясняет, что данная система будет строиться на тех же принципах, что и страхование депозитов в банках и гарантирование пенсионных накоплений. В случае банкротства страховой организации ее обязательства перед клиентами в пределах, установленных законодательством, будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховых организаций.

О необходимости создания такой системы ЦБ РФ сообщал в декабре 2020 года. Тогда предполагалось, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физическим лицом по договору страхования жизни в пределах 1,4 миллиона рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков. Выплаты по смерти застрахованного лица гарантируются в пределах 10 миллионов рублей. Инвестиционный доход, если он предусмотрен договором страхования жизни, не гарантируется. Также предполагалось, что администратором системы будет АСВ.