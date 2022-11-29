МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует, что инвестиционная часть продуктов долевого страхования жизни при их запуске будет формироваться через открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФы), говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов". В Центробанке раскритиковали страхование карт от действий мошенников

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия — За правду"), член комитета Николай Цед ("Единая Россия") и сенаторы Николай Журавлев и Анатолий Артамонов внесли в октябре в Госдуму законопроект о введении нового на российском рынке вида страхования с инвестиционной составляющей — долевого страхования жизни (ДСЖ).

"В рамках данного продукта планируется реализация его инвестиционной части через открытые паевые инвестиционные фонды. Такой подход к регулированию долевого страхования жизни потребует значительно меньше затрат на разработку и внедрение нового регулирования и позволит воспользоваться наработанными эффективными инструментами защиты инвестора", — говорится в проекте ЦБ.

"Такой комплексный продукт страхования жизни с инвестиционной составляющей будет предоставлять потребителю наряду с программой долгосрочного страхования жизни гибкие инвестиционные возможности. При этом будут защищены его права как инвестора, а инвестиционная стратегия будет зависеть от его пожеланий и риск-аппетита", — считают в ЦБ.

Открытые паевые инвестиционные фонды наиболее популярные фонды среди розничных инвесторов. Их паи можно покупать и погашать каждый рабочий день.