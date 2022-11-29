МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России обозначил путь для признания за границей страхования и перестрахования из РФ, в частности будет прорабатываться вопрос, связанный с оценкой страховщиков российскими рейтинговыми агентствами, говорится в подготовленном ЦБ проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы". ЦБ создаст систему гарантирования по договорам страхования жизни

Ранее во вторник замглавы Минтранса Александр Пошивай, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, заявил, что судовладельцы из РФ сталкиваются с ситуациями отказа в признании Китаем страховых документов, выданных российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК).

"Для решения проблемы признания качества российской страховой и перестраховочной защиты (за границей – ред.) будет прорабатываться вопрос о признании российских рейтинговых агентств, а также налаживание взаимодействия с перестраховщиками из дружественных стран на рыночном уровне", — говорится в документе ЦБ.

Регулятор пояснил, что существуют сложности с признанием качества страховой и перестраховочной защиты, предлагаемой российскими страховщиками и РНПК, со стороны контрагентов из дружественных стран на фоне отсутствия у российских страховых и перестраховочных компаний кредитных рейтингов от международных кредитных рейтинговых агентств.