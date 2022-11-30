МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации рассмотрит на заседании в среду закон, направленный на совершенствование регулирования статуса иноагентов, который, в частности, исключает малые предприятия, включенные в реестр иноагентов, из системы страхования вкладов. ЦБ обозначил путь для признания за границей страхования из России

Соответствующая поправка была внесена в закон в ходе его второго чтения в Госдуме.

Закон также призван обеспечить вступление в силу закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который начинает действовать с 1 декабря.

Так, изменения в координирующие законы предусматривают, что иноагенты не смогут поступать на госслужбу, быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних. После вступления закона в силу сотрудники органов внутренних дел, а также таможенных органов в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу.