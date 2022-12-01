Турция начала требовать страховку у нефтяных танкеров, сообщили СМИ
Denizcilikdergisi: Турция начала требовать у нефтяных танкеров данные по страхованию
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Турция ввела дополнительные требованиям при проходе через свои проливы для кораблей, перевозящих сырую нефть, сообщило издание Denizcilikdergisi со ссылкой на документ турецкого ведомства по морским делам.
Теперь суда должны будут предоставить письмо от страховщика, подтверждающее наличие особого вида страховки — Protection and Indemnity Insurance (P&I). В документе также должны быть указаны данные о корабле, рейсе и грузе.
"Любезно прошу/требую вашей информации и необходимости, чтобы данное письмо было приложено к отчету о навигационном плане-1", — говорится в указе указания гендиректора управления Унала Байлана.
Ранее Bloomberg сообщал, ссылаясь на турецкий минтранс, что Анкара с 1 декабря может начать запрашивать у кораблей, проходящих через Босфор и Дарданеллы, подтверждение наличия необходимой страховки.
Западные страны ввели санкции против России в связи со специальной операцией на Украине. Меры затронули в том числе энергетическую отрасль и поставки сырья. Так, Европа намерена постепенно отказаться от закупок нефти у России, однако речь идет лишь о морских поставках. Кроме того, восьмой пакет европейских санкций включает основания для ограничения цен на российскую нефть, перевозимую по морю.
Турция не присоединялась к антироссийским санкциям.