МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Турция ввела дополнительные требованиям при проходе через свои проливы для кораблей, перевозящих сырую нефть, сообщило издание Denizcilikdergisi со ссылкой на документ турецкого ведомства по морским делам. С 1 декабря в России повышается пошлина на экспорт нефти

Теперь суда должны будут предоставить письмо от страховщика, подтверждающее наличие особого вида страховки — Protection and Indemnity Insurance (P&I). В документе также должны быть указаны данные о корабле, рейсе и грузе.

"Любезно прошу/требую вашей информации и необходимости, чтобы данное письмо было приложено к отчету о навигационном плане-1", — говорится в указе указания гендиректора управления Унала Байлана.

Ранее Bloomberg сообщал, ссылаясь на турецкий минтранс, что Анкара с 1 декабря может начать запрашивать у кораблей, проходящих через Босфор и Дарданеллы, подтверждение наличия необходимой страховки. В Евросоюзе хотят "снизить" потолок цен на нефть до 60 долларов за баррель

Западные страны ввели санкции против России в связи со специальной операцией на Украине. Меры затронули в том числе энергетическую отрасль и поставки сырья. Так, Европа намерена постепенно отказаться от закупок нефти у России, однако речь идет лишь о морских поставках. Кроме того, восьмой пакет европейских санкций включает основания для ограничения цен на российскую нефть, перевозимую по морю.

Турция не присоединялась к антироссийским санкциям.