ЖЕНЕВА, 1 дек — ПРАЙМ. В результате стихийных бедствий в 2022 году застрахованные убытки составили 115 миллиардов долларов, что значительно превышает средний показатель за 10 лет в 81 миллиард долларов, говорится в пресс-релизе института страховой компании Swiss RE. Эксперты предупредили итальянских пивоваров о грядущих убытках

"Ураган "Ян" и другие экстремальные погодные явления, такие как зимние штормы в Европе, наводнения в Австралии и Южной Африке, а также ливни с градом во Франции и в США, привели, по оценкам, к страховым убыткам от стихийных бедствий на сумму 115 миллиардов долларов США в этом году на сегодняшний день", — сказано в документе.

Институт уточняет, что 2022 год — это второй год подряд, когда предполагаемые страховые убытки составляют более 100 миллиардов долларов, продолжая тенденцию среднегодового увеличения на 5-7% за последнее десятилетие.

"Индустрия перестрахования покрыла примерно 45% экономических потерь в этом году, что указывает на большой разрыв в защите во всем мире", — добавляет Swiss RE.