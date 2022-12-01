МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) по итогам 2022 года ожидает 350 миллиардов рублей выплат по 3 миллионам договоров страхования жизни, сказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. Турция начала требовать страховку у нефтяных танкеров, сообщили СМИ

"Страхование жизни во многом развивается благодаря банкам: порядка 35% бизнеса нам приносят сейчас банки, но это история не только про развитие, но и про выплаты. В этом году будет около 3 миллионов страховых событий урегулировано на общую сумму 350 миллиардов рублей. Я не настаиваю, что эти все 100% ложатся на банковской канал…", — сказал он на VIII Банковской юридической конференции "Банки в эпоху кардинальных перемен: аспекты права", которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Как ранее сообщал ВСС, по итогам первых девяти месяцев 2022 года суммарные премии страховщиков жизни сократились по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 5,5%, до 379,2 миллиарда рублей. Суммарные выплаты выросли на 16,7%, до 250,6 миллиарда рублей.

В целом Дубровин заметил, что уровень проникновения страхования жизни в РФ проигрывает этому показателю во Вьетнаме, Аргентине и Польше.

"Люди психологически не очень любят страховаться, особенно в части страхования жизни… Если провести опрос, выяснится, что… жизнь, наверное, ни у кого не застрахована, потому что страхование жизни – это про большую ответственность, большую ответственность за своих ближних, финансовые обязательства…", — добавил он.