МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует до конца следующего года накопить около 200 миллиардов рублей в фонде обязательного страхования вкладов, сообщили РИА Новости в госкорпорации. АСВ надеется полностью выплатить долг перед Центробанком к 2023 году

Ранее в понедельник госкорпорация сообщила, что выплатила кредит Банку России в полном объеме и теперь начинается профицитное пополнение фонда обязательного страхования вкладов. Глава АСВ Андрей Мельников говорил в сентябре, что по итогам следующего года фонд может вырасти до 180-190 миллиардов рублей.

"Согласно базовому прогнозу государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" при существующем уровне ставок обязательных взносов банков-участников системы страхования вкладов размер фонда обязательного страхования вкладов к концу 2023 года составит около 200 миллиардов рублей", — сообщили в госкорпорации.

До 2013 года фонд формировался в основном за счет регулярных взносов банков-участников, а также платежей из конкурсной массы ликвидируемых банков в счет погашения задолженности, образующейся после выплаты вкладчикам страхового возмещения. Максимальный объем средств в фонде был накоплен в конце 2013 года – около 230 миллиардов рублей.

Однако с началом "расчистки" банковского сектора фонда стало не хватать: пик отзыва лицензий пришелся на 2013-2015 годы, когда лицензий лишились порядка 130 банков, а совокупный объем страховой ответственности агентства вырос до более 500 миллиардов рублей.

В связи с этим Банк России в 2015-2017 годах предоставил АСВ кредитную линию, по которой агентство получило 842 миллиарда рублей на выплаты страхового возмещения вкладчикам. В конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.