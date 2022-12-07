МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. "РСХБ-Страхование" застраховало на 3,2 миллиарда рублей имущество компании "Агро‒Инвест", входящей в холдинг "Мое лето" и являющейся резидентом особой экономической зоны "Калуга", говорится в сообщении страховщика. Эксперты предсказали сокращение на рынке страхования жизни

"АО СК "РСХБ-Страхование" заключило договор с ООО "Агро‒Инвест". Компания "Агро‒Инвест" является частью торгового дома "Мое Лето" и крупнейшим производителем овощей в Центральном федеральном округе… Страховая сумма по договору превышает 3,2 миллиарда рублей", — сообщается в пресс-релизе.

По условиям договора, тепличные блоки и производственные здания защищены от гибели и повреждения в результате пожара, взрыва, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и других страховых событий, уточняется там же.

АО СК "РСХБ-Страхование" — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование.