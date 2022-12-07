МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Сборы российских страховщиков в третьем квартале выросли на 0,8% относительно такого же периода прошлого года, до 465,7 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России за третий квартал. "РСХБ-Страхование" застраховало имущество компании "Агро‒Инвест"

"Динамика основных показателей деятельности российских страховщиков в III квартале 2022 года улучшилась (к/к) вслед за стабилизацией экономической активности. Сокращение страховых премий сменилось небольшим ростом. Объем рынка составил 465,7 миллиарда рублей. (+0,8% г/г после снижения на 5,6% г/г в II квартале). Основной вклад в улучшение динамики внесло увеличение сборов в сегментах НСЖ, ОСАГО, страхования прочего имущества юридических лиц, а также страхования автокаско", — говорится в сообщении.

Негативную динамику по-прежнему демонстрировали кредитные виды страхования жизни и здоровья. Однако темпы снижения премий по ним в третьем квартале были существенно ниже, чем в предыдущем квартале, что связано с оживлением кредитной активности населения относительно второго квартала, уточняет ЦБ РФ.

Продолжилось снижение сегмента ИСЖ – отчасти за счет перетока средств клиентов в НСЖ, которое обладает некоторыми преимуществами в сравнении с ИСЖ в условиях экономической неопределенности. Наблюдалась также стагнация в сегменте ДМС – во многом в результате снижения спроса со стороны физических лиц и выбора меньших по количеству рисков (следовательно, более дешевых) программ корпоративными клиентами, сообщают эксперты регулятора.

Выплаты по договорам страхования в третьем квартале 2022 года выросли на 10,4% относительно показателя годом ранее, до 224,2 миллиарда рублей. Увеличение выплат было связано с инфляцией (например, в сегментах автострахования и ДМС). Рост выплат наблюдался практически во всех основных сегментах страхования.

По итогам девяти месяцев 2022 года прибыль российских страховщиков упала на 31,2% в годовом выражении, до 130,5 миллиарда рублей, за счет убытков во втором квартале 2022 года. В третьем квартале страховщики улучшили финансовый результат (+22,7% за год).

"Это произошло из за роста прибыли от инвестиционной деятельности – в первую очередь по статье "доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой" в связи с положительной переоценкой валютных активов на фоне ослабления рубля в третьем квартале 2022 года. Также выросли результаты по статье "процентные доходы". Результаты от страховых операций, напротив, сократились в третьем квартале 2022 года", — поясняется в обзоре ЦБ.

"Совокупные сборы по ИСЖ и НСЖ по итогам третьего квартала 2022 года сократились на 3,5% в годовом выражении, до 97 миллиардов рублей. Продолжилось изменение структуры рынка — премии в НСЖ выросли, а в ИСЖ сократились. При этом темпы снижения взносов по ИСЖ замедлились в сравнении со вторым кварталом до —39,5% в годовом выражении, объем взносов составил 34,8 миллиарда рублей. Темпы роста НСЖ также замедлились — до 44,9% в годовом выражении, объем взносов достиг 62,2 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Преимуществом НСЖ в сложившихся условиях выступила их бóльшая консервативность. Так, в третьем квартале 2022 года программы НСЖ в большей степени были ориентированы на единовременные взносы, а также заранее известную фиксированную доходность. Кроме того, в условиях рыночной волатильности страховщики предлагали своим клиентам полисы с более короткими относительно классических программ страхования жизни сроками (от 3 месяцев до 2 лет), поясняется в обзоре.

Дополнительными факторами роста спроса на продукты НСЖ стали окончание срока депозитов, открытых в марте под высокие ставки, и снижение привлекательности их пролонгации на фоне резкого падения ставок — средневзвешенная ставка по вкладам физических лиц от 3 до 6 месяцев сократилась с 19,8% в марте до 5,9% в августе. Также наблюдалось реинвестирование средств в программы НСЖ и ИСЖ по существенному пулу завершенных краткосрочных договоров, заключенных в июне 2022 года, добавляется там же.