МОСКВА, 7 дек —ПРАЙМ. Активы российских страховщиков за третий квартал выросли на 2,5% и на конец сентября 2022 года составили 4,4 триллиона рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России за третий квартал. В Госдуме одобрили страховую поддержку сделок при вывозе зерна и удобрений

"В третьем квартале улучшилась динамика активов и капитала российских страховщиков. Совокупная величина активов страховщиков на конец сентября 2022 года составила 4,4 триллиона рублей (+2,5% к предыдущему кварталу), объем капитала страховщиков – 1,1 триллиона рублей (+6,4% к предыдущему кварталу) ", — говорится в сообщении.

"Структура активов в третьем квартале 2022 года изменилась: доля корпоративных облигаций выросла до 23,1%, доля государственных облигаций увеличилась до 20,7%, доля депозитов снизилась до 15,3%, доля акций сократилась до 4,1%", — уточняет ЦБ.

Увеличение вложений в долговые инструменты произошло в том числе благодаря росту сегмента накопительного страхования жизни (НСЖ), для которого они являются основными инвестиционными активами, поясняется в обзоре.