МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские банки за январь-сентябрь 2022 года перечислили в фонд обязательного страхования вкладов 157,8 миллиарда рублей – это на 22,3% больше прошлогоднего показателя, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Активы страховщиков выросли на 2,5 процента в третьем квартале

"Сумма взносов банков-участников системы страхования вкладов, зачисленных в фонд обязательного страхования вкладов (Фонд), за III квартал 2022 года составила 53,22 миллиарда рублей. Всего за январь-сентябрь 2022 года в Фонд поступило 157,79 миллиарда рублей. Это на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года (129,04 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что обязанность по уплате взносов исполнили 295 банков. Не поступили денежные средства от девяти банков, из которых два прекратили деятельность в связи с отзывом лицензии после начала расчетного периода, а семь подтвердили своей отчетностью отсутствие застрахованных вкладов.

Страховые взносы банки рассчитывали по базовой ставке 0,12%. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки в течение 2022 года установлены на нулевом уровне.