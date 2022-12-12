МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "РСХБ-Страхование" застраховало более 125 тысяч голов сельскохозяйственных животных "Русской аграрной группы" на 703 миллиона рублей, говорится в пресс-релизе страховщика. Российские страховщики назвали ущерб от пожара в "Мега Химки" рекордным

"РСХБ‒Страхование" застраховало с государственно поддержкой сельхозживотных ООО "Вердазернопродукт". Предприятие входит в агрохолдинг "Русская аграрная группа" — крупнейшее вертикально-интегрированное сельхозобъединение замкнутого типа производства… Страховая сумма по договору составила 703 миллиона рублей", — говорится в сообщении страховщика.

"По условиям договора, более 125 тысяч свиней застрахованы от гибели из-за заразной болезни, пожара, нарушения электро-, тепло-, водоснабжения и опасных для производства природных явлений", — уточняется там же.

СК "РСХБ-Страхование" — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО "Россельхозбанк".