МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ущерб от пожара в торговом центре в подмосковной Балашихе может составить до 10 миллиардов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков. Площадь пожара в ТЦ "Стройпарк" выросла до десяти тысяч квадратных метров

Как отмечали в подмосковном главке МЧС РФ, загорелись стройматериалы на открытой площадке у ТЦ, затем огонь перекинулся на здание. Площадь пожара быстро выросла в 50 раз, с 200 квадратных метров до 10 тысяч.

"Соответственно, ущерб до 10 миллиардов рублей", — сказали в ВСС, прокомментировав возросшую площадь пожара.

Ущерб от пожаров в торговых центрах, если они не затрагивают всю площадь здания, оценить достаточно сложно: пожар на 500 квадратных метров может составить убыток в 100 миллионов рублей — 1 миллиард рублей, отметили страховщики.

"Однако любой ТЦ — это множество магазинов, в которых размещены товары, которые будут считаться полностью поврежденными из-за воздействия продуктов горения (даже если они непосредственно не сгорели и не пострадали от высокой температуры). Поэтому самая небольшая площадь пожара — 25 на 20 метров — может привести к катастрофическим последствиям для товаров в магазинах по всему ТРЦ. И в целом величина ущерба может составить несколько миллиардов рублей", — сообщили в союзе.

"Не стоит забывать о том, что у каждого ТРЦ, как правило, есть страхование гражданской ответственности и страхование убытков от перерыва в деятельности (второе в целом может увеличивать ущерб / убыток для страховщиков)", — добавили в ВСС.

9 декабря в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" произошел пожар. Огонь был локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. ВСС тогда в беседе с РИА Новости назвал пожар в OBI крупнейшим по таким объектам в России и оценил потенциальный ущерб в 20-30 миллиардов рублей.