МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк России закрепит требования к выплате дополнительного инвестиционного дохода по продуктам страхования жизни независимо от санкций и ограничит максимальный срок выплат страховщиками 30 днями, следует из проекта указания ЦБ. ЦБ утвердил стандарт защиты клиентов инвестиционных советников

"Страховые компании должны выплачивать гражданам дополнительный инвестиционный доход по договорам добровольного страхования жизни независимо от санкций", — пишет регулятор.

Документ направлен на повышение ценности таких страховых продуктов для потребителей и защиту их интересов. Страховщики не могут перекладывать на клиентов риски санкций и отказывать в выплате инвестиционного дохода, даже если не получают от контрагентов необходимых сумм из-за блокировки платежей по иностранным активам, подчеркнули в ЦБ.

Кроме того, документ предусматривает установление максимального срока для страховой выплаты в 30 дней с момента получения заявления от клиента. Также планируется изменить подход к расчету страховой выплаты по риску смерти, который будет учитывать текущую экономическую ситуацию.

Сейчас при заключении договора ИСЖ и НСЖ страховая выплата определяется как страховая премия по договору, увеличенная на коэффициент, размер которого зависит от возраста застрахованного лица, срока действия договора и способа уплаты премии. Дополнительно предлагается этот коэффициент дифференцировать в зависимости от значения ключевой ставки Банка России. Новый подход позволит защитить интересы страхователей, так как страховщики будут обязаны предоставлять им более выгодные условия.