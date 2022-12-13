ЦБ закрепит требования к выплате дополнительного инвестдохода по страхованию жизни
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк России закрепит требования к выплате дополнительного инвестиционного дохода по продуктам страхования жизни независимо от санкций и ограничит максимальный срок выплат страховщиками 30 днями, следует из проекта указания ЦБ.
"Страховые компании должны выплачивать гражданам дополнительный инвестиционный доход по договорам добровольного страхования жизни независимо от санкций", — пишет регулятор.
Документ направлен на повышение ценности таких страховых продуктов для потребителей и защиту их интересов. Страховщики не могут перекладывать на клиентов риски санкций и отказывать в выплате инвестиционного дохода, даже если не получают от контрагентов необходимых сумм из-за блокировки платежей по иностранным активам, подчеркнули в ЦБ.
Кроме того, документ предусматривает установление максимального срока для страховой выплаты в 30 дней с момента получения заявления от клиента. Также планируется изменить подход к расчету страховой выплаты по риску смерти, который будет учитывать текущую экономическую ситуацию.
Сейчас при заключении договора ИСЖ и НСЖ страховая выплата определяется как страховая премия по договору, увеличенная на коэффициент, размер которого зависит от возраста застрахованного лица, срока действия договора и способа уплаты премии. Дополнительно предлагается этот коэффициент дифференцировать в зависимости от значения ключевой ставки Банка России. Новый подход позволит защитить интересы страхователей, так как страховщики будут обязаны предоставлять им более выгодные условия.
https://1prime.ru/insurance/20221213/839158897.html