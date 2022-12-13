МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ продлил на 2023 год страховщикам ряд послаблений, действовавших в текущем году, в частности, продлено смягчение требований по резервированию капитала для покрытия рисков, говорится в сообщении регулятора. ЦБ сообщил о снижении интереса россиян к банковским картам

"…Банк России планирует с начала 2023 года отменить ряд мер, продлив и частично модифицировав лишь те, в которых сохраняется необходимость. Дополнительно предусмотрены изменения в регулировании, чтобы облегчить компаниям признание возможных потерь и сохранить потенциал по предоставлению страховой защиты", — говорится в сообщении.

"Меры, которые планируется продлить (в том числе в модифицированном формате): смягчение требований по резервированию капитала для покрытия рисков. Для расчета покрытия кредитного риска по активам без кредитного рейтинга до 31.12.2023 предусматривается более низкая вероятность дефолта", — также говорится в сообщении регулятора.

Такая мера будет действовать взамен возможности не применять сценарии ухудшения рыночной ситуации и использовать менее консервативные оценки кредитного риска, уточняется там же.

Банк России также продлит использование рейтингов кредитоспособности страховщиков РФ. По облигациям, выпущенным иностранной организацией специального назначения и приобретенным страховщиками до 25 февраля 2022 года, разрешается использовать рейтинги национальных рейтинговых агентств, присвоенные российской компании, в интересах которой выпущены такие облигации.

"При отсутствии рейтингов указанной российской компании у страховщиков сохраняется временная возможность использовать рейтинг такой облигации либо ее эмитента по состоянию на 1 февраля 2022 года — по 31 декабря 2023 года. Данная мера будет действовать взамен возможности использовать зафиксированные на 1 февраля 2022 года кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств", — уточняется в сообщении.

Кроме этого, до конца 2023 года продлевается запрет на раскрытие страховщиками сведений о страховых агентах, являющихся кредитными организациями.

ЦБ до июля продлит возможность не раскрывать "чувствительную" к санкционному риску информацию, включая сведения о структуре собственности, о членах органов управления и иных должностных лицах финансовой организации, о ее реорганизации, а также о лицах, контролирующих страховые организации.

До конца 2023 года можно не раскрывать информацию о составе членов общества взаимного страхования.

Банк России также указал, что в 2023 году страховые компании смогут раскрыть финансовую отчётность за 2022 год, за исключением чувствительной к санкционным рискам информации.