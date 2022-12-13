МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк России предоставил страховщикам до конца 2032 года "рассрочку" по списанию стоимости заблокированных активов, говорится в сообщении регулятора. ЦБ сформировал региональные центры защиты прав потребителей финуслуг

"Новые меры поддержки: "рассрочка" на 10 лет — по 31.12.2032 — по списанию стоимости заблокированных активов. Воспользоваться ей смогут страховые компании, не выплачивающие дивиденды (не распределяющие прибыль) после 01.01.2023", — уточняется в сообщении.

При расчете собственных средств (капитала) и нормативов платежеспособности стоимость полностью заблокированных активов, на распоряжение которыми из-за санкций наложены явные ограничения и по которым нет альтернативных источников возмещения (средства в кредитных организациях; приобретенные до 25 февраля 2022 года акции и облигации эмитентов, паи инвестиционных фондов, зарегистрированных в государствах, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации; совершенные платежи по указанным ценным бумагам, которые заблокированы в Euroclear/Clearstream; права требования к перестраховщикам из недружественных стран по уплате просроченной задолженности с датой погашения после 1 февраля 2022 года по договорам входящего и исходящего перестрахования, заключенным до 14 апреля 2022 года), будет определяться с учетом "рассрочки" по списанию стоимости заблокированных активов, указывается там же.

При этом "рассрочка" не будет предоставляться по всем прочим активам, включая активы с ограничениями на использование (облигации, конечными должниками по которым являются российские юридические лица, российские государственные еврооблигации), где предусмотрены альтернативные механизмы возмещения (например, платежи в рублях в пользу российских держателей, выпуск замещающих рублевых облигаций), поясняет ЦБ.

"Рассрочка" предполагает, что списание стоимости таких активов для целей расчета собственных средств (капитала) и нормативов платежеспособности будет происходить постепенно, не менее 10% в год (при этом страховщик может использовать более высокий темп списания). Либо их стоимость будет списываться за счет урегулирования (например, взаимозачета требований и обязательств, где возможно)", — говорится в сообщении.