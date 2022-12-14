МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации в среду одобрил закон, который позволяет российским страховым компаниям заключать со страховщиками из списка недружественных государств сделки, касающиеся экспорта продовольствия и удобрений. Россия собрала около 150 миллионов тонн зерна в чистом весе

Мера начнет действовать со следующего года.

Как уточняется, сделки будут также разрешены с брокерами, страховщиками, перестраховщиками и лицами, находящимися под их контролем. Таким образом поставщики из РФ будут обеспечены страховой поддержкой при реализации "продуктовой сделки".

При этом во всех остальных случаях запрет на подобные сделки продолжит действовать.

Россия, Украина, Турция и ООН в июле заключили "продуктовую" или "зерновую" сделку, направленную на вывоз из Украины зерна через черноморские порты, а также на поставку из России на мировой рынок продовольствия и удобрений. При этом ООН обязалась приять меры для устранения барьеров при вывозе российской продукции.