МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российские страховые компании должны будут учитывать новые требования ЦБ РФ, касающиеся выплат дополнительного инвестиционного дохода по продуктам страхования жизни независимо от санкций, только в новых договорах, на уже действующие они распространяться не будут, уточнили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Минфин предложил смягчить график платежей по отсроченным страховым взносам

Ранее во вторник Банк России сообщил, что закрепит требования к выплате дополнительного инвестиционного дохода по продуктам страхования жизни независимо от санкций и ограничит максимальный срок выплат страховщиками 30 днями.

"Договоры ИСЖ часто предусматривают условие, что риски инвестирования средств несут клиенты. В 2022 году из-за санкций страховщики не получили платежи от своих контрагентов из недружественных стран. Соответственно, часть таких рисков по условиям договоров считалась переданной клиентам, и они не получили доход", — отметили в пресс-службе ЦБ РФ.

"Регулятор обобщил сложившуюся практику и сформировал позицию, и считает неправильным передавать клиентам риски санкций финансовой инфраструктуры по таким инвестиционным продуктам, так как потребители не могут профессионально оценивать подобные риски. Для защиты интересов потребителей мы решили закрепить на уровне нормативного акта Банка России требование, что санкции не должны быть причиной, по которой клиент не получит дополнительный инвестиционный доход", — пояснили свою инициативу в пресс-службе ЦБ РФ.

"Новые требования будут применяться к договорам ИСЖ, которые заключены после вступления в силу нормативного документа Банка России. Соответственно, страховщики должны будут учитывать это требование при структурировании своих продуктов", — уточняет Банк России действие новый требований.