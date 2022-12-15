МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России автоматизированной информационной системы страхования (АИСС) под управлением "дочки" Банка России. Третье чтение запланировано на 20 декабря. ЦБ обозначил путь для признания за границей страхования из России

Сейчас в России существует несколько отдельных информационных систем по разным видам страхования, и каждая работает по своим правилам. АИСС будет работать по единым правилам и содержать информацию об осуществлении страхования, за исключением информации об обязательном медицинском и обязательном государственном страховании. Сведения, составляющие гостайну, не будут представляться в АИСС. Оператором системы станет юрлицо, 100% акций которого будут принадлежать Банку России.

АИСС будет содержать информацию об объектах страхования (за рядом исключений), о страховщиках, страхователях, застрахованных лицах, страховых случаях, рисках, суммах, премиях, выплатах и т.д. При этом представление информации в эту систему не будет нарушать тайну страхования, служебную, налоговую или коммерческую тайну. Страховщики будут представлять в АИСС информацию в случае, если такая обязанность установлена федеральными законами, а по видам добровольного страхования — также в случае, если она установлена ЦБ.

Законопроект содержит открытый перечень пользователей АИСС. Причем ее пользователями смогут стать не только сами страховщики, но и их профобъединения, а также саморегулируемые организации финансового рынка, объединяющие общества взаимного страхования или российские и иностранные организации, заключившие с оператором системы договор или соглашение.

При этом страховщикам информация из АИСС будет предоставляться за плату: годовой тариф для них не может превышать 0,4% совокупной годовой страховой премии по обязательным видам страхования, информация о которых содержится в этой системе. А если страховщик превысит среднее количество запросов, для каждого последующего обращения к тарифу будет применен повышающий коэффициент.

Лица, информация о которых содержится в АИСС, смогут бесплатно получать ее для ознакомления в электронной форме, а на бумажном носителе — не более двух раз в год. Причем для физлиц допускается возможность получать эти сведения через единый портал госуслуг. При этом оператор АИСС для их идентификации вправе использовать единую систему идентификации и аутентификации и единую информационную систему персональных данных.

Предполагается, что закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования. При этом нормы об обеспечении взаимодействия АИСС с единым порталом госуслуг и о предоставлении в АИСС информации страховщиками, осуществляющими страхование автотранспортных средств и жилья, начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Ряд изменений, в том числе о предоставлении информации по запросам и тарифам за такую услугу, об использовании АИСС для обмена информацией при прямом возмещении убытков, вступит в силу с 1 октября 2024 года.