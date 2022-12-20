МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о создании в России автоматизированной информационной системы страхования (АИСС) под управлением "дочки" Банка России. Суд взыскал с кипрской "дочки" "Открытие Холдинга" 36,3 миллиарда рублей

Сейчас в России существует несколько отдельных информационных систем по разным видам страхования, и каждая работает по своим правилам. АИСС будет работать по единым правилам и содержать информацию об осуществлении страхования, за исключением информации об обязательном медицинском и обязательном государственном страховании. Сведения, составляющие гостайну, не будут представляться в АИСС. Оператором системы станет юрлицо, 100% акций которого будут принадлежать Банку России.

АИСС будет содержать информацию об объектах страхования (за рядом исключений), о страховщиках, страхователях, застрахованных лицах, страховых случаях, рисках, суммах, премиях, выплатах и т.д. При этом представление информации в эту систему не будет нарушать тайну страхования, служебную, налоговую или коммерческую тайну. Страховщики будут представлять в АИСС информацию в случае, если такая обязанность установлена федеральными законами, а по видам добровольного страхования — также в случае, если она установлена ЦБ.

Пользователями АИСС, помимо прочих, могут быть не только страховщики, но и их профобъединения, а также саморегулируемые организации финансового рынка, объединяющие общества взаимного страхования или российские и иностранные организации, заключившие с оператором системы договор или соглашение.

При этом страховщикам информация из АИСС будет предоставляться за плату: годовой тариф для них не может превышать 0,4% совокупной годовой страховой премии по обязательным видам страхования, информация о которых содержится в этой системе. А если страховщик превысит среднее количество запросов, при каждом последующем обращении будет применен повышающий коэффициент к тарифу.

Лица, информация о которых содержится в АИСС, смогут бесплатно получать ее для ознакомления в электронной форме, а на бумажном носителе — не более двух раз в год. Причем для физлиц предусматривается возможность получения этих сведений через единый портал госуслуг. При этом оператор АИСС для их идентификации вправе использовать единую систему идентификации и аутентификации и единую информационную систему персональных данных.

Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования. При этом нормы о предоставлении в АИСС информации страховщиками, осуществляющими ОСАГО или страхование жилья, и об обеспечении возможности предоставления физлицу сведений о его полисе ОСАГО через портал госуслуг начнут действовать с 1 апреля 2024 года. А с 1 октября 2024 года страховщики будут обязаны вносить в АИСС сведения о договоре ОСАГО сразу при его заключении, если иное не установлено Банком России. С этой же даты должна быть обеспечена возможность использования АИСС для обмена информацией при прямом возмещении убытков.