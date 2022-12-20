Госдума во втором чтении повысила страховые суммы и выплаты при авариях на опасных объектах
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении компенсационных и страховых выплат потерпевшим при авариях на опасных объектах, а также страховых сумм, исходя из которых они устанавливаются.
Документ увеличивает размеры страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) за возмещение вреда жизни или здоровью до 3 миллионов с 2 миллионов рублей, имуществу физлица — до 750 тысяч с 500 тысяч рублей, имуществу юрлица – до 1 миллиона с 750 тысяч рублей. При этом выплаты в связи с нарушением условий жизнедеятельности повышаются до 300 тысяч с 200 тысяч рублей, а на возмещение расходов на погребение — до 40 тысяч с 25 тысяч рублей.
Первоначально предполагалась ежегодная индексация таких выплат на инфляцию, однако правительство и Банк России выступили против. В связи с этим Госдума в рамках поправок ко второму чтению исключила из текста законопроекта норму об индексации. Помимо этого, поправками повышены в той же пропорции аналогичные размеры компенсационных выплат, которые осуществляет профбъединение страховщиков ОСОПО при банкротстве или отзыве лицензии страховщика, отсутствии договора страхования или неизвестности причинившего вред лица.
Страховые и компенсационные выплаты в случае смерти потерпевшего также увеличиваются с 2 миллионов до 3 миллионов рублей. Помимо этого, поправками увеличены страховые суммы по договорам ОСОПО, исходя из которых устанавливаются страховые выплаты. Для опасных объектов, в отношении которых предусматривается обязательная разработка декларации промышленной безопасности или безопасности гидротехнического сооружения, эти суммы повышаются в 1,5 раза.
При максимально возможном количестве потерпевших более 3000 человек страховая сумма в подобном случае повышается до 9,5 миллиарда рублей, более 1500 человек — до 1,5 миллиарда рублей, более 300 человек — до 750 миллионов рублей, более 150 человек – до 150 миллионов рублей, более 75 человек – до 75 миллионов рублей, более 10 человек – до 37,5 миллиона рублей; для иных опасных объектов, где тоже предусмотрена обязательная разработка декларации – до 15 миллионов рублей.
А в случаях, когда разработка таких деклараций не обязательна — например, при авариях на угольных шахтах, — когда пострадало более 50 человек, страховая сумма увеличивается в 2,5 раза — до 250 миллионов рублей. При меньшем количестве потерпевших на шахте, а также при авариях на объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, спецхимии сумма повышается в 1,5 раза – до 75 миллионов рублей.
При этом для сетей газопотребления и газораспределения страховая сумма также повышается в 1,5 раза — до 37,5 миллиона рублей, а для иных опасных объектов – вдвое, до 20 миллионов.
Предполагается, что закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования, а его положения применяться только к новым договорам.
https://1prime.ru/insurance/20221220/839241622.html