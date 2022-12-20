МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении компенсационных и страховых выплат потерпевшим при авариях на опасных объектах, а также страховых сумм, исходя из которых они устанавливаются. ВСС разработал обязательный внутренний стандарт ипотечного страхования

Документ увеличивает размеры страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) за возмещение вреда жизни или здоровью до 3 миллионов с 2 миллионов рублей, имуществу физлица — до 750 тысяч с 500 тысяч рублей, имуществу юрлица – до 1 миллиона с 750 тысяч рублей. При этом выплаты в связи с нарушением условий жизнедеятельности повышаются до 300 тысяч с 200 тысяч рублей, а на возмещение расходов на погребение — до 40 тысяч с 25 тысяч рублей.

Первоначально предполагалась ежегодная индексация таких выплат на инфляцию, однако правительство и Банк России выступили против. В связи с этим Госдума в рамках поправок ко второму чтению исключила из текста законопроекта норму об индексации. Помимо этого, поправками повышены в той же пропорции аналогичные размеры компенсационных выплат, которые осуществляет профбъединение страховщиков ОСОПО при банкротстве или отзыве лицензии страховщика, отсутствии договора страхования или неизвестности причинившего вред лица.

Страховые и компенсационные выплаты в случае смерти потерпевшего также увеличиваются с 2 миллионов до 3 миллионов рублей. Помимо этого, поправками увеличены страховые суммы по договорам ОСОПО, исходя из которых устанавливаются страховые выплаты. Для опасных объектов, в отношении которых предусматривается обязательная разработка декларации промышленной безопасности или безопасности гидротехнического сооружения, эти суммы повышаются в 1,5 раза.

При максимально возможном количестве потерпевших более 3000 человек страховая сумма в подобном случае повышается до 9,5 миллиарда рублей, более 1500 человек — до 1,5 миллиарда рублей, более 300 человек — до 750 миллионов рублей, более 150 человек – до 150 миллионов рублей, более 75 человек – до 75 миллионов рублей, более 10 человек – до 37,5 миллиона рублей; для иных опасных объектов, где тоже предусмотрена обязательная разработка декларации – до 15 миллионов рублей.

А в случаях, когда разработка таких деклараций не обязательна — например, при авариях на угольных шахтах, — когда пострадало более 50 человек, страховая сумма увеличивается в 2,5 раза — до 250 миллионов рублей. При меньшем количестве потерпевших на шахте, а также при авариях на объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, спецхимии сумма повышается в 1,5 раза – до 75 миллионов рублей.

При этом для сетей газопотребления и газораспределения страховая сумма также повышается в 1,5 раза — до 37,5 миллиона рублей, а для иных опасных объектов – вдвое, до 20 миллионов.

Предполагается, что закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования, а его положения применяться только к новым договорам.