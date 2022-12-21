МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "РСХБ-Страхование" застраховало имущество 21 предприятия группы "Черкизово" на 226 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе страховщика. СК "Согласие" продлила страховки застрявшим в Египте туристам Tez Tour

"РСХБ-Страхование" застраховало имущество группы "Черкизово" на 226 миллиардов рублей… Имущество предприятий группы защищено от пожара, стихийных бедствий, механических повреждений и других рисков", — говорится в сообщении.

Страховщик обеспечил защитой 21 предприятие группы "Черкизово" — крупнейшего вертикально-интегрированного агрохолдинга России, в состав которого входят птицеводческие предприятия, современные свинокомплексы, мясоперерабатывающие и комбикормовые заводы, указывается там же.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.

"РСХБ-Страхование" — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО "Россельхозбанк".