МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО за год на начало октября выросла на 7,1%, до 72,7 тысячи рублей, сообщается в обзоре "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО" ЦБ РФ. Названы регионы с самыми высокими рисками мошенничества в ОСАГО

"Средняя выплата по ОСАГО за анализируемый период выросла на 7,1% и составила 72,7 тысячи рублей", — говорится о периоде с 1 октября прошлого года по 1 октября текущего.

"За краткосрочный период (сравнение значения показателя за анализируемый период со значением показателя за аналогичный период со сдвигом во времени назад на один квартал, в данном случае – со значением за период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) показатель вырос на 3,2%", — добавляет ЦБ.

При этом показатель средней страховой выплаты достиг максимального уровня и превысил 115% от среднего значения по стране в следующих субъектах РФ: Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, а также в Новосибирской области, Приморском крае, Туве, Адыгее, Иркутской области, Бурятии, Хакасии, Амурской области, Забайкальском и Краснодарском краях.