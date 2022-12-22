МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Резкий рост средних цен автозапчастей в РФ привел к тому, что выплаты по новым справочникам не покрыты актуарными резервами страховщиков, их нужно привести в соответствие с реальным риском, считает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. СМИ предупредили о резком увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО

"Резкий рост средних цен в справочнике ЕМР (на 28% с 19 июня и на 2,6% с 19 сентября) привел к тому, что выплаты по этим справочникам не покрыты актуарными резервами. Вслед за ростом средней выплаты фактически изменяется средняя стоимость полиса, что влияет на отношение потребителей к ОСАГО (существует риск роста доли автовладельцев без полисов)", — указывается в презентации Цыганова.

"Есть и проблема вторичная, которая не сильно волнует страхователей, хотя и зря – это что тариф изначально не менялся, и когда повышается стоимость запчастей, повышаются выплаты (раз запчасть становится дороже), то актуарного обоснования под эти выплаты нет. А раз нет актуарного обоснования, то нет и резерва, который бы сформировался в достаточном количестве под такие выплаты. Это ставит под угрозу рынок ОСАГО, хотя не в краткосрочной перспективе", — сказал эксперт на конференции "ОСАГО: чего ждать автомобилистам в 2023 году".

В то же время эксперт отмечает, что расширение тарифного коридора не позволило устранить недотарифицированные сегменты, то есть особо опасные водители, за которых по сути платят добросовестные, остались. К наиболее рисковым категориям автовладельцев, по мнению страховщиков относятся: самые рисковые (100%) – городской общественный транспорт, такси, молодые водители, далее идет каршеринг (более 80%), примерно одинаково оценивается уровень риска (более 60%) у мотоциклов и автомобили частных предпринимателей, работающих в сфере доставки; замыкают грузовики в крупных городах (более 50%) и ОСАГО с перерывом (более 40%).

Эксперт указывает, что каждый автовладелец платит дополнительно 775 рублей (13,1% к средней стоимости полиса в 2022 году) к стоимости своего полиса за недотарифицированные сегменты, то есть это та часть премии, которая идет на недотарифицированных водителей.

Цыганов также отметил, что 90% граждан выбирают денежную компенсацию: в каких-то случаях это позволяет ускорить ремонт, а в каких-то поучить своеобразную прибыть, потому что можно выбрать более дешевую запчасть, особенно на Дальнем Востоке, и при помощи ремонта, например, в несертифицированных центрах, при помощи каких-то старых запчастей.

"Бывает, что вообще уходят от ремонта – мы видим с вами, что на улицах есть и битые машины, и с оторванными бамперами – это позволяет владельцу оставить деньги для собственных нужд", — добавил он.