МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Доля мошенничеств в ОСАГО в РФ в третьем квартале 2022 года составила 89% от общего объема мошенничеств на страховом рынке, при этом за первые три квартала текущего года российскими страховщиками заявлено в МВД ущерба в целом на 3 миллиарда рублей, следует из презентации генерального директора "Зетта Страхование" Игоря Фатьянова, представленной на пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков. Эксперт раскрыл последствия роста выплат по ОСАГО для страховщиков

"В целом по структуре мошенничества, по обращениям в МВД мы видим, что ОСАГО все-таки превалирует, а жизнь и здоровье растет среди заемщиков. Жизнь и здоровье сейчас остается небольшим по объему видом страхования по мошенничеству, но, тем не менее, "перспективным". ОСАГО остается, как вы видите из презентации, самым крупным не только по количеству заявлений, но и по суммам", — сказал он в ходе презентации.

Как следует из презентации за первый квартал 2021 года – третий квартал 2022 года, доля мошенничеств в ОСАГО в РФ стабильная и колеблется в пределах 86-90% от общего объема мошенничеств на страховом рынке, в третьем квартале текущего года она составила 89%. Порядка 6-8% мошенничеств с начала 2021 года приходилось на каско, в третьем квартале 2022 года — около 7%, а на жизнь и здоровье — 2,4%, на страхование имущества – 1,6%. Основные мошеннические схемы в каско – это лжеугоны, сокрытие обстоятельств страхового случая, в ОСАГО – это постановочные ДТП.

Как следует из презентации, из 3 миллиардов рублей ущерба, заявленного российскими страховщиками в МВД за первые три квартала текущего года, по ОСАГО было подано 5,4 тысячи заявлений на 1,7 миллиарда рублей, по имуществу и гражданской ответственности – 119 заявлений на сумму 600 миллионов рублей, по каско – 424 заявления на 500 миллионов рублей, по жизни и здоровью – 140 заявлений – на 100 миллионов рублей и 58 заявлений по прочим видам мошенничеств – также на 100 миллионов рублей.