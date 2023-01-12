МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. "Тинькофф страхование" получило лицензию на осуществление перестрахования, компания будет работать на этом рынке в тех сегментах, в которых имеет опыт, а также сможет участвовать в потенциальных перестраховочных пулах, рассказали РИА Новости в компании. "Тинькофф" выпустил первый отечественный банкомат

Банк России ранее сообщил, что принял решение о выдаче АО "Тинькофф страхование" с четверга лицензии на осуществление перестрахования.

Представитель страховщика, комментируя получение лицензии, отметил, что в настоящее время на рынке перестрахования складывается ситуация, которую "Тинькофф страхование" оценивает как хорошую возможность для входа на этот рынок. "Мы планируем развивать перестраховочный бизнес только в тех сегментах, в которых у нас есть опыт, с тщательным рассмотрением и консервативным подходом к риску", — обратили внимание там.

Кроме того, лицензия даст страховщику возможность участвовать в перестраховочных пулах и сделает его открытым и готовым к использованию "других возникающих бизнес-возможностей, связанных с перестрахованием", заключил представитель.